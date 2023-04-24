Тамара Гвердцители после годового молчания анонсировала тур по городам США

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Тамара Гвердцители после года творческого молчания отправляется в тур по городам Америки. Она также готова на корпоративные концерты — по 50 тысяч евро за три часа.

Почти сразу после начала СВО Тамара Гвердцители прекратила все выступления и начала так называемое "творческое молчание". Если раньше эта артистка всегда появлялась на государственных концертах и голубых огоньках, то в последний год о ней не было ничего слышно. И вот стало известно, что данное молчание заканчивается.

Но прервать его Гвердцители решила не выступлениями в России, а гастролями по США. Она анонсировала тур, который продлится несколько недель этим летом и охватит 8 городов США. Цены на билеты составляет от $15 до $125. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При этом также певица предлагает организовывать и корпоративные выступления почти в любой стране для более узкой аудитории с ценником от 50 тысяч евро не считая трансфера. И лишь вернуться в Россию Тамара Михайловна пока не хочет, но готова выступить в Турции, если сойдётся по цене с заказчиком.

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Тамара Гвердцители решила подождать с юбилеем