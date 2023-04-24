Садальский о присвоении звания героя РФ актрисе Пересильд: а космонавту дать звание народного артиста

Станислав Садальский высмеял инициативу дать звезде комического фильма "Вызов" Юлии Пересильд звание героя России.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не одобрил идею присвоить актрисе Юлии Пересильд звание героя России.

Заслуженный артист РСФСР считает, что в таком случае следует отметить и космонавта, снявшегося в картине о проведении хирургической операции в космосе.

"В ответ на это предложение встречное — дать космонавту, сыгравшему оперируемого на орбите, звание народного артиста России", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский усомнился в том, что фильм с Юлией Пересильд в главной роли был снят в космосе.

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Вызов - трейлер