Певец Филипп Киркоров: "Я с особой благодарностью вспоминаю 10 лет брака с Аллой Пугачёвой"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров высказал своё отношение к певице Алле Пугачёвой, которая после начала СВО на Украине эмигрировала за границу. Он отметил, что вспоминает жизнь с Примадонной с улыбкой и благодарностью.

Артист сообщил, что из-за переезда Пугачёвой в Израиль, его отношение к ней не изменилось. Киркоров подчеркнул: Примадонна уехала из России вслед за Максимом Галкиным*, как верная женщина. Более того, певица и юморист остались для поп-короля родными людьми, несмотря не на что.

Филипп Бедросович рассказал, что вспоминает 10 лет брака с Пугачёвой с особой благодарностью и любовью.

"Я вспоминаю всё, что с ней связано, только с добром и благодарностью. Это были невероятно интересные 10 лет. Жить с таким человеком — это подарок судьбы", — сказал Киркоров в беседе с aif.ru.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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