Маргарита Симоньян: Алла Пугачёва приезжала в Россию, чтобы договориться с высокопоставленными людьми

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Маргарита Симоньян сообщила, что певица Алла Пугачёва приезжала в Россию, чтобы договориться с высокопоставленными людьми о работе её супруга на родине. Она отметила: несмотря на большую известность и влияние Примадонна уехала обратно в Израиль ни с чем.

В телевизионной программе "Новые русские сенсации" Симоньян рассказала о том, что эстрадная исполнительница приезжала в Москву по делам и обивала пороги влиятельных людей, которые могли бы ей помочь в вопросе дальнейшей работы её мужа на российском ТВ.

"Пугачёва же приезжала. Не задалось, я так понимаю. Да, прошлась, насколько я знаю, но как видите, вернулась обратно", — сказала Симоньян.

Напомним, Максим Галкин* после начала СВО на Украине раскритиковал действия ВС РФ и уехал вместе с семьёй в Израиль. Недавно звёздная пара поделилась тем, что их дети пошли в элитную израильскую школу.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачева выступила на Украине поднялась на сцену с флагом