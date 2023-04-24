Певица Вера Брежнева: "Раньше удобно было обманывать себя. Но сейчас — только правда"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева сообщила о том, что очень жалеет о некоторых поступках, которые совершала в прошлом. Артистка поделилась, что в моменты отчаяния она научилась концентрироваться на себе и своих эмоциях.

Брежнева отметила: она совершала плохие поступки, которые в будущем дали ей возможность развиваться и работать над своим личным ростом. Певица подчеркнула, что на данный момент в её жизни есть место только для правды.

"Да, раньше удобно было обманывать себя. Но сейчас только правда", — написала Брежнева в Сети.

Артистка добавила, что старается больше не совершать прежних ошибок, однако, если она погружается в негативные эмоции, то старается быть честной самой с собой.

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