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Певица МакSим объявилась в Сети после скандала с сорванными концертами

0:47
Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к поклонникам после скандальной отмены гастрольного тура.

Певица МакSим объявилась в Сети после скандала с сорванными концертами

Артистка опубликовала в своих социальных сетях новое фото. На снимке запечатлена гора подарков от учеников её музыкальной школы SchoolMaksim.

Накануне артистка сорвала сразу несколько концертов, чем сильно разозлила своих фанатов. На выступлениях в Сочи и Твери артистка с трудом передвигалась по сцене и не попадала в ноты. Представители МакSим объяснили произошедшее резким ухудшением самочувствия певицы, а после стало известно о приостановке её гастрольного тура.

Однако некоторые поклонники предположили, что истинная причина неудавшихся гастролей кроется в запущенном алкоголизме МакSим.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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