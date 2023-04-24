Певица МакSим обратилась к поклонникам после скандальной отмены гастрольного тура.
Артистка опубликовала в своих социальных сетях новое фото. На снимке запечатлена гора подарков от учеников её музыкальной школы SchoolMaksim.
Накануне артистка сорвала сразу несколько концертов, чем сильно разозлила своих фанатов. На выступлениях в Сочи и Твери артистка с трудом передвигалась по сцене и не попадала в ноты. Представители МакSим объяснили произошедшее резким ухудшением самочувствия певицы, а после стало известно о приостановке её гастрольного тура.
Однако некоторые поклонники предположили, что истинная причина неудавшихся гастролей кроется в запущенном алкоголизме МакSим.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.