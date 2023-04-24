Певица МакSим объявилась в Сети после скандала с сорванными концертами

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица МакSим обратилась к поклонникам после скандальной отмены гастрольного тура.

Артистка опубликовала в своих социальных сетях новое фото. На снимке запечатлена гора подарков от учеников её музыкальной школы SchoolMaksim.

Накануне артистка сорвала сразу несколько концертов, чем сильно разозлила своих фанатов. На выступлениях в Сочи и Твери артистка с трудом передвигалась по сцене и не попадала в ноты. Представители МакSим объяснили произошедшее резким ухудшением самочувствия певицы, а после стало известно о приостановке её гастрольного тура.

Однако некоторые поклонники предположили, что истинная причина неудавшихся гастролей кроется в запущенном алкоголизме МакSим.

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