Молочников высмеял новый клип Shamаn и лишился подписчиков: Хорошо сидеть в Америке

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Александр Молочников высмеял новый клип певца Shamаn и нарвался на хейт со стороны подписчиков.

Молочников отметил, что только ленивый не провёл аналогии между клипом на песню "Мы" исполнителя Ярослава Дронова (певец Шаман) и немецким творчеством середины ХХ века.

"Молодой певец из "новой России" только что выпустил свой новый клип перед Кремлём. сцена из фильма Боба Фосса "Кабаре", восстание фашизма", — написал режиссёр в своём микроблоге.

Поклонников Ярослава Дронова такие параллели оскорбили.

"Как Вы вообще додумались это выкладывать? Хорошо сидеть в Америке и оскорблять артиста номер 1! Отписываюсь", — написала комментарий к посту подписчица.

Молочников с иронией попросил подписчицу не отписываться, пообещав убрать оскорбительный контент.

Ранее политолог Сергей Марков назвал музыкальный бренд Shaman огромной ошибкой.

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SHAMAN — МЫ (Красная площадь)