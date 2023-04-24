Режиссёр Александр Молочников высмеял новый клип певца Shamаn и нарвался на хейт со стороны подписчиков.
Молочников отметил, что только ленивый не провёл аналогии между клипом на песню "Мы" исполнителя Ярослава Дронова (певец Шаман) и немецким творчеством середины ХХ века.
"Молодой певец из "новой России" только что выпустил свой новый клип перед Кремлём. сцена из фильма Боба Фосса "Кабаре", восстание фашизма", — написал режиссёр в своём микроблоге.
Поклонников Ярослава Дронова такие параллели оскорбили.
"Как Вы вообще додумались это выкладывать? Хорошо сидеть в Америке и оскорблять артиста номер 1! Отписываюсь", — написала комментарий к посту подписчица.
Молочников с иронией попросил подписчицу не отписываться, пообещав убрать оскорбительный контент.
Ранее политолог Сергей Марков назвал музыкальный бренд Shaman огромной ошибкой.
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