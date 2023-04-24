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Павел Воля вспомнил, как после переезда в Москву жил в съёмной квартире вместе с Михаилом Галустяном

0:56
Шоу-бизнес

Шоумен Павел Воля рассказал, как они с Михаилом Галустяном в начале карьеры вместе жили в съёмной квартире.

Павел Воля вспомнил, как после переезда в Москву жил в съёмной квартире вместе с Михаилом Галустяном

Галустян стал гостем авторской передачи "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. Павел в ходе беседы подчеркнул, что они с Михаилом дружат очень давно и даже вместе снимали квартиру, когда переехали в Москву.

Воля вспомнил, что тогда работал сценаристом в шоу "Добрый вечер с Игорем Угольниковым". Будущей звезде Comedy Club платили за написание шуток 100 долларов, однако аренда квартиры стоила 200 долларов. Недостающие деньги Воле давал его знакомый по КВН Руслан Хачмамук, который являлся капитаном команды "Утомлённые солнцем", где играл Галустян.

"Помню, что я даже как-то продал часы за 300 рублей и отдал все деньги Паше, чтобы он хоть что-нибудь поел", — отметил Михаил.

 

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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