Светлана Лобода не станет переводить на украинский язык русские хиты: "Я не могу предать своих поклонников"

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная в России и Украине певица Светлана Лобода поделилась мыслями о своём творчестве в это непростое время.

Светлана Лобода обладательница не одного хита. Её песни популярны не только в России и Украине, но также и в странах СНГ. Однако после начала СВО артистка заняла чёткую позицию, выступив против решения российской власти, и покинула Россию.

В настоящее время Лобода записывает песни на украинском языке, а недавно у неё вышел новый украиноязычный альбом. Что касается её старых русскоязычных песен, то переводить их на украинский Лобода не считает нужным. По словам певицы, она не может изменить свои прошлые записи. Об этом сообщает "МК".

"У меня есть поклонники, которых я не могу предать, не могу отказаться от всего, что я делала ранее, от своих песен. Я не могу перевести их на украинский язык", — объяснила знаменитость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

LOBODA - MEGAMIX (Премия RU.TV 2021)