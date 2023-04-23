Остался совсем один: Белый рассказал о возвращении жены в Россию

Актёр Анатолий Белый после начала СВО на Украине осудил действия российских властей и уехал из России. Артист не стал скрывать, что за границей ему приходится нелегко.
В новом интервью журналисту Антону Долину* он сообщил: недавно его супруга Инесса Москвичёва вернулась в Москву. Однако истинные причины отъезда жены актёр раскрывать не стал.
"Шлёт фотки. Когда я вижу гнездо, которое мы свили, куда вложили всю любовь… Это ранящая потеря. Мой дом, моё гнездо, моя квартира, в которой мы очень-очень любили", — рассказал 50-летний артист.
Напомним, что у Белого есть квартира и дом в столице. А родители актёра живут в Израиле уже более 25 лет.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.10.2022.
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В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.