Младший сын Алена Делона сообщил, что готов простить отца за детские обиды

Младший сын легенды голливудского кино Алена Делона рассказал о детских обидах на отца и сообщил, что работает над тем, чтобы окончательно простить его.

Ален-Фабьен Делон сообщил, что виделся с отцом последний раз на Пасху и у него всё хорошо.

"Я был у него дома на Пасху. Он в хорошей форме, счастлив, ест свой шоколад…" — сообщил изданию 32-летний Ален-Фабьен

Наследник звезды кинематографа в одном из интервью поделился: в детстве он пережил физическое насилие со стороны отца, поэтому сейчас много работает над собой. Об этом сообщает newizv.ru. Ален-Фабьен сообщил, что в какой-то момент просто ждал, когда его отец "сломается". Однако с возрастом понял о том, как ценно время проведённое с родителем.

"Я всё так же отношусь к насилию. Но неужели же я всю жизнь буду озлоблен на него, лишать себя связи с отцом, который не вечен? Нет. Ты однажды понимаешь, что должен простить, забыть, двигаться дальше", — сказал сыл Алена Делона.

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