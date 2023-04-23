Стас Садальский унизил Юлию Пересильд, назвав её "выпивохой": "Я тоже улетал в космос"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Станислав Садальский ответил на выпад Юлии Пересильд в своём Telegram-канале.

Ранее Станислав Садальский раскритиковал фильм "Вызов", главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд. Съёмки ряда сцен проходили в космосе на МКС. Однако артист утверждает, что Пересильд вовсе не летала в космос, о чём он ранее заявил.

В ответ на это Юлия Пересильд жёстко отреагировала, сказав, что не знает такого артиста, как Станислав Садальский, и тем более не реагирует на его критику. Актриса отметила, что подобного рода критика в её адрес вызвана желанием получить славу, связанную с выходом нашумевшего фильма "Вызов".

На этом перепалка артистов не закончилась. Накануне Садальский заявил, что он тоже "улетал в космос", в частности, когда принимал алкоголь. Именно поэтому он прямо назвал Пересильд "выпивохой" в общении со своими подписчиками.

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Вызов - трейлер