Российский актёр Станислав Садальский ответил на выпад Юлии Пересильд в своём Telegram-канале.
Ранее Станислав Садальский раскритиковал фильм "Вызов", главную роль в котором сыграла Юлия Пересильд. Съёмки ряда сцен проходили в космосе на МКС. Однако артист утверждает, что Пересильд вовсе не летала в космос, о чём он ранее заявил.
В ответ на это Юлия Пересильд жёстко отреагировала, сказав, что не знает такого артиста, как Станислав Садальский, и тем более не реагирует на его критику. Актриса отметила, что подобного рода критика в её адрес вызвана желанием получить славу, связанную с выходом нашумевшего фильма "Вызов".
На этом перепалка артистов не закончилась. Накануне Садальский заявил, что он тоже "улетал в космос", в частности, когда принимал алкоголь. Именно поэтому он прямо назвал Пересильд "выпивохой" в общении со своими подписчиками.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.