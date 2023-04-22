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Стало известно местонахождение Елены Малышевой: очевидец заснял её на улице Нью-Йорка

0:51
Шоу-бизнес

Стало известно, где в настоящее время находится известная ведущая передачи "Жить здорово!" Елена Малышева.

Стало известно местонахождение Елены Малышевой: очевидец заснял её на улице Нью-Йорка

Стало известно, что 62-летняя Елена Малышева сейчас находится в США. В частности, недавно она была замечена на улице Нью-Йорка. Её заснял очевидец из припаркованного авто. На кадрах видно, как Малышева переходит дорогу, а в руках несёт вещи из химчистки. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

Отмечается, что у телеведущей имеется собственный дом в Вашингтоне, который она приобрела в 2016 году. В настоящее время там проживают сыновья знаменитости. В СМИ также сообщается, что Малышева могла вылетела в Штаты, чтобы навестить своих детей.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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