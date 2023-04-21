Бедрос Киркоров назвал проверку его сына Филиппа на пропаганду ЛГБТ "саморекламой": "Это называется напоминание о себе"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отец Филиппа Киркорова прокомментировал просьбу проверить его сына на пропаганду ЛГБТ.

По словам народного артиста России Бедроса Киркорова, просьба проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды является пиар-ходом. Более того, Киркоров-старший отметил, что это удачная самореклама.

В качестве примера артист привёл давний случай, который произошёл с известной советской певицей Эдитой Пьехой.

"У Эдиты Пьехи была директор, которая однажды в парикмахерской расплакалась и сказала: "Пьеха умерла. Сегодня в шесть часов". Это молниеносно разнеслось по Петербургу. Это называется реклама и напоминание о себе. Чтобы писали, звонили и говорили", — рассказал изданию "Абзац" Бедрос Киркоров.

Напомним, ранее юрист Максим Суворов направил запрос на проверку концерта Филиппа Киркорова в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Юрист усмотрел в кадрах с выступления сценические движения, которые могут скрывать под собой пропаганду ЛГБТ.

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