Отец Филиппа Киркорова прокомментировал просьбу проверить его сына на пропаганду ЛГБТ.
По словам народного артиста России Бедроса Киркорова, просьба проверить на предмет ЛГБТ-пропаганды является пиар-ходом. Более того, Киркоров-старший отметил, что это удачная самореклама.
В качестве примера артист привёл давний случай, который произошёл с известной советской певицей Эдитой Пьехой.
"У Эдиты Пьехи была директор, которая однажды в парикмахерской расплакалась и сказала: "Пьеха умерла. Сегодня в шесть часов". Это молниеносно разнеслось по Петербургу. Это называется реклама и напоминание о себе. Чтобы писали, звонили и говорили", — рассказал изданию "Абзац" Бедрос Киркоров.
Напомним, ранее юрист Максим Суворов направил запрос на проверку концерта Филиппа Киркорова в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Юрист усмотрел в кадрах с выступления сценические движения, которые могут скрывать под собой пропаганду ЛГБТ.
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