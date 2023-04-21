Ответ Джигана на вопрос о доходах повеселил Павла Волю и Гарика Харламова

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэперу Джигану, пришедшему в гости на Comedy Club, пришлось ответить на неудобный вопрос ведущих Павла Воли и Гарика Харламова по поводу источников своих доходов.

Ведущие напомнили присутствующим, что Джиган ведёт роскошную жизнь, в которой есть огромный дом, дорогие машины и самые престижные курорты, и поинтересовались, откуда у музыканта на всё это деньги.

"Один вопрос: у тебя огромный дом, ты ездишь по курортам, у тебя дорогие тачки. Блин, откуда деньги", — задал вопрос Павел Воля. "Да, откуда бабки, расскажи нам. Мы тут 24/7 стоим", — посетовал Харламов.

Джиган вопрос выслушал, однако дать на него внятный ответ так и не смог: он начал запинаться и даже не окончил начатую фразу.

"Так я же говорил… сколько…" — начал говорить Джиган, но завершить глубокую, по-видимому, мысль у него так и не вышло.

Его ответ вызвал хохот всех присутствующих, включая ведущих. Харламов сквозь смех предположил, что рэпер так же отвечает и в налоговой, видимо, уходя от прямого чёткого ответа.

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