Рэперу Джигану, пришедшему в гости на Comedy Club, пришлось ответить на неудобный вопрос ведущих Павла Воли и Гарика Харламова по поводу источников своих доходов.
Ведущие напомнили присутствующим, что Джиган ведёт роскошную жизнь, в которой есть огромный дом, дорогие машины и самые престижные курорты, и поинтересовались, откуда у музыканта на всё это деньги.
"Один вопрос: у тебя огромный дом, ты ездишь по курортам, у тебя дорогие тачки. Блин, откуда деньги", — задал вопрос Павел Воля.
"Да, откуда бабки, расскажи нам. Мы тут 24/7 стоим", — посетовал Харламов.
Джиган вопрос выслушал, однако дать на него внятный ответ так и не смог: он начал запинаться и даже не окончил начатую фразу.
"Так я же говорил… сколько…" — начал говорить Джиган, но завершить глубокую, по-видимому, мысль у него так и не вышло.
Его ответ вызвал хохот всех присутствующих, включая ведущих. Харламов сквозь смех предположил, что рэпер так же отвечает и в налоговой, видимо, уходя от прямого чёткого ответа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Новый высокоточный маневрирующий боеприпас LRMP для пушек, который, по словам разработчиков, "совершит революцию", планируют до конца года начать испытывать в США.