Жена Диброва о слухах про увольнение супруга с Первого канала: "Что теперь делать?"

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина эмоционально высказалась в своих соцсетях по поводу пересудов насчёт увольнения своего мужа с Первого канала.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Дмитрий Дибров скоро перестанет быть ведущим популярной телепередачи "Кто хочет стать миллионером?".

Полина Диброва призналась, что эти слухи просто выбили её из колеи, и она даже боится представить себе, как дальше будет складываться их жизнь, если вдруг эта информация окажется правдой.

Жена Диброва напомнила, что супруг обеспечивает всю семью, и других источников к существованию у них нет.

"Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий — штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?" — рассказала супруга телеведущего.

При этом Полина Диброва не уточнила, есть ли основания для слухов об увольнении её мужа. Сам телеведущий также пока хранит молчание по этому поводу.

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Дмитрий Дибров. Он и она | Центральное телевидение