Актрису Ларису Гузееву удивило отсутствие людей на улицах Будапешта

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева отправилась в столицу Венгрии вместе с дочерью.

Артистка рассказала своим подписчикам в социальных сетях, что приехала в Будапешт на три дня.

По словам Гузеевой, город ей очень понравился. Самым большим удивлением для актрисы стало небольшое количество людей на улицах Будапешта.

"Может, работают все, что тоже неплохо. Удивительный город и очень чистый. Только хорошеет", — заявила Гузеева.

Она добавила, что уже бывала в венгерской столице: в 1986 и 2011 годах.

После начала СВО на Украине журналисты обвинили Гузееву в побеге из России в Израиль. Однако актриса опровергла слухи о своей эмиграции, заявив, что отправилась в Тель-Авив на отдых и скоро вернётся в РФ.

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