Поклонники певицы Аллы Пугачёвой сообщили в Сети о том, что её портрет убрали из фойе БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Ранее артистка признавалась, что эта площадка является одной из любимых в северной столице.
В Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!" подтвердили данную информацию и отметили: изображение Примадонны провисело в "Октябрьском" около 40 лет.
Фанаты певицы были возмущены пропажей её портрета и потребовали руководство концертного зала вернуть его или убрать все остальные.
Напомним: после начала СВО на Украине Алла Борисовна уехала из России в Израиль. Супруг артистки неоднократно высказывал критику российской власти и поддерживал соседнюю страну во время военного конфликта.
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