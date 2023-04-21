В БКЗ "Октябрьский" убрали портрет Аллы Пугачёвой, где он провисел 40 лет

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники певицы Аллы Пугачёвой сообщили в Сети о том, что её портрет убрали из фойе БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Ранее артистка признавалась, что эта площадка является одной из любимых в северной столице.

В Telegram-канале "НЕОПРА, БЛИН!" подтвердили данную информацию и отметили: изображение Примадонны провисело в "Октябрьском" около 40 лет.

Фанаты певицы были возмущены пропажей её портрета и потребовали руководство концертного зала вернуть его или убрать все остальные.

Напомним: после начала СВО на Украине Алла Борисовна уехала из России в Израиль. Супруг артистки неоднократно высказывал критику российской власти и поддерживал соседнюю страну во время военного конфликта.

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Прощай, Алла: в "Октябрьском" в Санкт-Петербурге убрали портрет Пугачёвой