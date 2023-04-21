Режиссёр Никита Михалков высоко оценил новый фильм шведского режиссёра Рубена Эстлунда "Треугольник печали", который в этом году был номинирован на премию "Оскар".
По словам Михалкова, картина произвела на него очень сильное впечатление.
"Это трезвый взгляд на то, что происходит в мире. Она вдохновляет и рождает надежду", — отметил режиссёр на пресс-конференции, приуроченной к 45-му Московскому международному кинофестивалю.
Он добавил, что аналогичный посыл несёт в себе фильм Эстлунда "Квадрат", в котором высмеиваются привычки и убеждения, определяющие характер современного западного общества.
Михалков подчеркнул, что хорошие фильмы всегда несут в себе определённый смысловой посыл.
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