МК: врач Петраш призвала певицу из РФ Аллу Пугачёву заняться лечением из-за проблем с кожей лица

Уже несколько дней обсуждается внешний вид Аллы Пугачёвой, которая заметно изменилась в Израиле. На фотографиях, опубликованных певицей в Интернете, её трудно узнать. Пластический хирург Надежда Петраш рассказала корреспондентам "МК", что могло привести к таким изменениям во внешности.

Врач объяснила, что у Примадонны возник птоз не случайно, так как это физиологический процесс. В результате возрастных изменений уголки губ опускаются вниз, а овал лица начинает постепенно "сползать", появляется нависание века. Птоз может развиваться и из-за образа жизни: при употреблении алкоголя, переедании, нарушении режима сна, резком похудении.

"Основная причина птоза — нехватка в тканях коллагена и эластина. Процессы в организме с возрастом замедляются, отсюда и возникают проблемы. Общий каркас ослабевает, ткани начинают деформироваться. Все эти проблемы у Аллы Борисовны налицо и на лице", — сказала специалист.

Врач считает, что Пугачёвой необходимо приступить к уходу за своей внешностью незамедлительно и начать с насыщения кожи коллагеном. Петраш советует певице соблюдать режим питания и включить в рацион витамины. Всё лечение должно проводиться с помощью специалиста, а не самостоятельно.

Врач также рекомендует Пугачёвой сдать анализы крови, чтобы определить, какие витамины ей нужно принимать. Петраш уверена, что аппаратные технологии могут помочь решить проблему птозирования на 40%.

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