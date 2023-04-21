Известный актёр, шоумен и исполнитель Александр Ревва анонсировал выход своей новой песни после долгого перерыва.
После того, как Александр Ревва осудил проведение СВО на территории Украины артист на протяжении многих месяцев не давал концерты в России, а также не общался с прессой. Однако накануне Ревва опубликовал на своей страничке в соцсети архивное свадебное фото, на котором он запечатлён со своей женой Анжеликой.
Этот пост артист приурочил к годовщине свадьбы. Воспользовавшись случаем, знаменитость анонсировала выход своего нового трека и видео на него.
"В этот день много лет назад мы приклеились друг к другу… 20.04.07 По такому случаю для всех влюблённых сегодня в полночь новая песня, а завтра в 12:00 дня – новое видео", - написал артист.
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