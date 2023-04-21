Певец Олег Газманов высоко оценил вокал дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов прокомментировал вокальные данные дочери Любови Успенской Татьяны Плаксиной. Он отметил, что начинающей певице необходимо найти свой стиль и работать над артистизмом.

Исполнительница шансона вместе с наследницей выступила в проекте "Две звезды. Отцы и дети", где в составе жюри сидел Газманов с сыном Родионом Газмановым. Народный артист высоко оценил талант Плаксиной, однако отметил: молодой певицы предстоит много работы. А вот Газманов-младший был менее сговорчив и предложил дочери Успенской отойти от репертуара родительницы и найти собственный стиль в исполнении.

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В тени матери: Газманов оценил вокал дочери Успенской