Актёра Михаила Казакова не сняли в продолжении "Папиных дочек" из-за инвалидности

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Михаил Казаков рассказал, почему не появится в новом сезоне сериала "Папины дочки".

Многие актёры знаменитого проекта вернутся к своим ролям в продолжении. Однако Казакова, который сыграл в сериале весельчака Илью Полежайкина, зрители не увидят.

"Мне приходило приглашение присоединиться к проекту, но была одна маленькая загвоздка. Из-за травмы ног мне на 6-10 месяцев должны были повесить аппарат Елизарова. И они решили не ждать", — заявил актёр в шоу "Малахов".

В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты. В результате падения артист сломал обе ноги. Сломанные кости медики собирали по частям. После ряда операций Михаил долгое время мог передвигаться только с помощью костылей.

Сейчас актёру значительно лучше, однако о полном восстановлении речи пока не идёт.

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