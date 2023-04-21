Актёр Михаил Казаков рассказал, почему не появится в новом сезоне сериала "Папины дочки".
Многие актёры знаменитого проекта вернутся к своим ролям в продолжении. Однако Казакова, который сыграл в сериале весельчака Илью Полежайкина, зрители не увидят.
"Мне приходило приглашение присоединиться к проекту, но была одна маленькая загвоздка. Из-за травмы ног мне на 6-10 месяцев должны были повесить аппарат Елизарова. И они решили не ждать", — заявил актёр в шоу "Малахов".
В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты. В результате падения артист сломал обе ноги. Сломанные кости медики собирали по частям. После ряда операций Михаил долгое время мог передвигаться только с помощью костылей.
Сейчас актёру значительно лучше, однако о полном восстановлении речи пока не идёт.
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