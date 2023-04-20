Канделаки раскритиковала передачу Ивана Урганта: Низкорейтинговое вечернее шоу

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на критику нового шоу с телеведущим Павлом Волей, которое сравнивают с передачей "Вечерний Ургант".

Директор телеканала ТНТ отреагировала на материал Медузы*, в котором утверждается, что новое шоу ТНТ копирует закрытое шоу Ивана Урганта.

Канделаки заверила, что канал давно искал идею для нового вечернего шоу. Она похвалила звезду Comedy Club Павла Волю за профессионализм.

"У него есть опыт, харизма, аудитория его любит", — объяснила телеведущая.

Она не исключила также, что шоу Воли может вести и Гарик Харламов.

"И раз уж сравнения с Ургантом не избежать, ТНТ, конечно, хотели бы сделать низкорейтинговое вечернее шоу и заменить ВУ, но пока что у канала это не получилось", — объяснила Канделаки.

Ранее Тина Канделаки выразила уверенность в том, что Сергей Шнуров заменит всех уехавших артистов.

* признано Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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Шоу Воли на ТНТ