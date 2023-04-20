Рэпер Дава оценил увеличенные ягодицы Киркорова: "Я офигел, когда увидел"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский рэпер и блогер Давид Манукян отреагировал на обсуждения увеличенных ягодиц артиста Филиппа Киркорова.

"Я офигел, когда увидел. Это уже не тот Филипп, что был раньше", — отметил Дава, слова которого передаёт Telegram-канал Super.

Вместе с этим исполнитель воспринял изменения положительно. Он подчеркнул, что главное — комфорт Киркорова.

Ранее он опроверг сообщения об использовании накладных ягодиц на выступлении в Санкт-Петербурге. Как подчеркнул певец в интервью Starhit.ru, фигура является настоящей.

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