Российский рэпер и блогер Давид Манукян отреагировал на обсуждения увеличенных ягодиц артиста Филиппа Киркорова.
"Я офигел, когда увидел. Это уже не тот Филипп, что был раньше", — отметил Дава, слова которого передаёт Telegram-канал Super.
Вместе с этим исполнитель воспринял изменения положительно. Он подчеркнул, что главное — комфорт Киркорова.
Ранее он опроверг сообщения об использовании накладных ягодиц на выступлении в Санкт-Петербурге. Как подчеркнул певец в интервью Starhit.ru, фигура является настоящей.
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