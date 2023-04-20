Поразительное сходство: Пресняков и Григорьев-Апполонов могут быть братьями

Певец Владимир Пресняков опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с Андреем Григорьевым-Апполоновым и спровоцировал бурные обсуждения в комментариях. Пользователей Сети поразило внешнее сходство певцов. Кто-то из подписчиков предположил, что знаменитости являются родственниками.
Пресняков поделился несколькими фото, где они с солистом группы "Иванушки International" в молодости и на недавней встрече. Внимательные поклонники обратили внимание на то, что артисты очень похожи друг на друга. Один из комментаторов сообщил, что, возможно, исполнители являются братьями-двойняшками.
"Может, один папа?";
"Надо проверить на ДНК";
"Оказалось, вы двойняшки", — написали комментаторы.
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