Владимира Преснякова и Андрея Григорьева-Апполонова заподозрили в родстве из-за внешнего сходства: "Может, один папа?"

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Владимир Пресняков опубликовал на своей странице в соцсети совместное фото с Андреем Григорьевым-Апполоновым и спровоцировал бурные обсуждения в комментариях. Пользователей Сети поразило внешнее сходство певцов. Кто-то из подписчиков предположил, что знаменитости являются родственниками.

Пресняков поделился несколькими фото, где они с солистом группы "Иванушки International" в молодости и на недавней встрече. Внимательные поклонники обратили внимание на то, что артисты очень похожи друг на друга. Один из комментаторов сообщил, что, возможно, исполнители являются братьями-двойняшками.

"Может, один папа?"; "Надо проверить на ДНК"; "Оказалось, вы двойняшки", — написали комментаторы.

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Поразительное сходство: Пресняков и Григорьев-Апполонов могут быть братьями