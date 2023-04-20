Телеигра "Кто хочет стать миллионером?" выйдет в эфир 29 апреля с новой ведущей Юлианной Карауловой

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новой ведущей шоу "Кто хочет стать миллионером?" может стать певица Юлианна Караулова.

Шоу было снято с эфира Первого канала после начала СВО на Украине. Возвращение интеллектуальной телеигры запланировано на 29 апреля. Известно, что шоу выйдет в обновлённом формате. Так, например, создатели проекта приняли решение подобрать замену Дмитрию Диброву.

По данным издания "Комсомольская правда", кастинг на роль ведущего проводился в условиях строжайшей секретности.

В нём приняли участие Лариса Гузеева, Леонид Ермольник, Александр Гордон, Пелагея и Юлианна Караулова. Как сообщает источник издания, после нескольких проб создатели выбрали именно Караулову.

Примечательно, что Юлианне в 2017 году удалось выиграть главный приз телеигры на пару с шоуменом Тимуром Соловьевым.

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