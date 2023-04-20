Певица Светлана Лобода заявила, что начала жизнь с нуля после отказа от концертов в РФ

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода заявила, что не жалеет о решении покинуть Россию.

Уроженка Ирпени призналась, что после начала СВО заморозила все свои выступления на полгода.

"Я собирала себя по частям. Покинула Россию. Потом решила начать гастроли, потому что только концерты дают мне энергию и возможность помогать родному городу", — отметила артистка в эфире телеканала "Настоящее время"*.

Певица заявила, что перестала отвечать на критику в свой адрес в соцсетях.

"Я всё показала прекращением работы в России. Встала на сторону Украины и стала помогать", — добавила она.

Светлана подчеркнула, что не жалеет о принятом решении. Певица отметила, что осознанно оставила в прошлом большие заработки и начала всё с нуля.

* Телеканал "Настоящее время" признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.

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