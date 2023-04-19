Народный артист Украины Андрей Данилко отменил гастроли в США и Канаде из-за ограничений на выезд из страны

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) был вынужден отменить свои весенние гастроли по США и Канаде в связи с новыми правилами выезда из страны, которые не позволили некоторым членам его шоу-коллектива получить необходимые разрешения. Эту информацию сообщили местные СМИ, ссылаясь на комментарии певца в социальных сетях. Он пояснил, что в его коллективе много людей, и не все из них смогли оформить документы для выезда вовремя.

"Мы не могли отправиться в тур в неполном актёрском составе, потому что качество и уровень наших шоу зависит от каждого участника", — сообщил Данилко.

Артист планировал провести выступления в Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Из-за возникших сложностей он принял решение отложить тур на осень.

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