Галустян признался, что Кадыров помог ему с пародией на него самого

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян рассказал, как работал над одним из своих самых популярных образов — лидера Чечни Рамзана Кадырова, впервые показанном в КВН.

Галустян признался, что когда появилась идея такой пародии, он лично поговорил с Кадыровым и рассказал ему о своих планах.

"Спросил, как лучше это придумать, потому что мне надо было побольше материала, скажем так, для более точного номера. Он сразу понял, что я — адекватный человек и профессионал в юморе, помог", — рассказал Галустян в разговоре с изданием Тeleprogramma. pro.

Теперь же, по словам комика, ему уже не приходится звонить Кадырову каждый раз, когда он собирается использовать образ главы Чечни. Галустян добавил, что идеи в конечном итоге принадлежат не ему, а режиссёру, в руках которого он как артист является просто инструментом и выполняет данную ему задачу.

А конечное же решение о выходе номера "в свет" принимает продюсер, добавил Галустян.

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Интервью Галустяна