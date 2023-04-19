РИА Новости: список российских артистов, которые уехали добровольцами в зону СВО на Украине прямо со сцены

1:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине представители российского шоу-бизнеса разделились на два лагеря. Кто-то сбежал из страны и публично осудил действия властей. А некоторые не смолги остаться в стороне и отправились на фронт.

РИА Новости опубликовали имена артистов, которые бросили свою карьеру и ушли отдавать долг родине. Среди них оказались известные актёры и музыканты. Например, скрипач и бывший солист группы "Аквариум" 60-летний Андрей Решетин, который на данный момент служит в первой фронтовой творческой бригаде.

Актёр фильма "9 рота" Сослан Фидаров, который в 2014 году остался помогать российским бойцам на передовой, когда привозил гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Звезда сериала "След" 45-летний Георгий Герасимов-Тесля. В одном из интервью он сообщал о своём намерении снять фильм о боевых действия в Донбассе.

57-летний актёр фильма "Гардемарины" Михаил Мамаев, который ушёл на фронт в январе 2023 года. В своём блоге артист делится фотографиями и хрониками со спецоперации, а также публикует стихотворения собственного сочинения.

Артист Нового театра 27-летний Павел Устинов отправился в зону СВО после получения повестки во время частичной мобилизации. Он рассказал, что не смог остаться в стороне, когда его брат состоит в рядах ВС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Известны имена российских артистов, которые уехали в зону СВО на Украине