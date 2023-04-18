Прилепин обличил выступающего против СВО рэпера Серëгу: заявил, что Путину не стать Жуковым

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин рассказал об антивоенных взглядах исполнителя хита "Чёрный бумер" рэпера Серёги.

Прилепин опубликовал в своём Телеграм-канале биографию "парнишки с гомельских улиц" Сергея Пархоменко, более известного как рэпер Серёга.

Сейчас рэпер выбрал себе новый псевдоним — Полиграф ШарикoOFF.

В посте, опубликованном в микроблоге литератора, рассказывается, что музыкант ещё в 2014 году осудил Владимира Путина, заявив что у президента РФ не получится стать маршалом Георгием Жуковым.

Недавно рэпер выразил своё негативное отношение к проведению спецоперации на Украине. В интервью он заявил, что в России много людей, которые не верят пропаганде и переживают за своих украинских друзей и родственников.

Он уверен также в том, что россиянам "трудно навязать образ украинского фашиста, врага".

"Войны можно было избежать, жертв можно было избежать. Есть конкретные люди, которые несут за это ответственность", — приводит слова Пархоменко Прилепин.

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Серега - Черный бумер