Поэтесса из РФ Наталья Касимцева объяснила слова в своей песне "Алла будет петь"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэтессе Наталье Касимцевой пришлось публично объясняться за слова в песне "Алла будет петь", которую презентовала певица Кристина Орбакайте в день рождения Алла Пугачёвой. Она отметила, что текс данной композиции был написал давно и не имеет отношения к политической ситуации и СВО на Украине.

Касимцева сообщила: песня была написана и передана в собственность Примадонны задолго до начала спецоперации в соседней стране и эмиграции артистки за границу.

Автор также подчеркнула, что композиция не передаёт её личную позицию, потому что она продолжает жить и работать в России.

"Этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире. Я живу в своей стране и пишу песни для своей Родины, для вас", — написала Касимцева на своей странице в Сети.

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Поэтесса объяснилась за слова в песне "Алла будет петь" для Пугачёвой