Поэтессе Наталье Касимцевой пришлось публично объясняться за слова в песне "Алла будет петь", которую презентовала певица Кристина Орбакайте в день рождения Алла Пугачёвой. Она отметила, что текс данной композиции был написал давно и не имеет отношения к политической ситуации и СВО на Украине.
Касимцева сообщила: песня была написана и передана в собственность Примадонны задолго до начала спецоперации в соседней стране и эмиграции артистки за границу.
Автор также подчеркнула, что композиция не передаёт её личную позицию, потому что она продолжает жить и работать в России.
"Этот текст никак не отражает мою позицию, да и нет там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире. Я живу в своей стране и пишу песни для своей Родины, для вас", — написала Касимцева на своей странице в Сети.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Десантно-штурмовые группы ВСУ сегодня пошли в атаку в районе Павловки под Угледаром, начав наступательную операцию.