В Российских городах были отменены концерты группы "ГРОТ"

Стало известно об отмене концерта популярной рэп-группы "ГРОТ" в Краснодаре.

Вчера, 17 апреля, неожиданно был отменён концерт группы в Краснодаре. Артисты узнали об этом лишь за час до начала выступления, о чём сообщили в своём Telegram-канале.

"За час до начала концерта директору клуба поступил звонок с требованием отменить наш концерт. Мы ничего не смогли с этим сделать", — рассказали музыканты.

Помимо концерта в Краснодаре автоматически были отменены и следующие выступления, запланированные в Ростове-на-Дону и в Воронеже. Зрителям будет осуществлён возврат билетов. Подробную информацию можно узнать в сообществе группы во "Вконтакте".

Отмечается, что причиной отмены концертов группы могла стать антивоенная позиция коллектива.

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ГРОТ — Лиза