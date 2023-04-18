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РИА Новости проинформировало, где работают артисты из РФ, раскритиковавшие СВО ВС России на Украине

3:11
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Некоторые российские артисты негативно высказались относительно спецоперации и России, но территорию страны не покинули. Обозреватели РИА Новости рассказали об их жизни и планах.

РИА Новости проинформировало, где работают артисты из РФ, раскритиковавшие СВО ВС России на Украине

Актёр и продюсер Данила Козловский выразил свою позицию, назвав происходящее "катастрофой" в одной из своих социальных сетей. После этого несколько проектов с его участием были выпущены в российский прокат, включая сериалы "Надвое", "13 клиническая", "Люся", а также фильм "Молодой человек".

Актёр некоторое время прожил в США, однако вернулся в Россию, а недавно его имя снова появилось в заголовках новостей. Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев выступил с предложением об отмене выступлений Козловского.

Актриса Ксения Раппопорт также осудила СВО, осталась в России и стала объектом критики. В марте 2022 года она появилась в сериале "Конец света", а фильм с её участием "Единица Монтевидео" представят на открывающемся 20 апреля ММКФ. Однако на новогодних праздниках телеспектакль "Происшествие в стране Мульти-Пульти", в котором участвовали Иван Ургант, Козловский и другие, был снят с показа в онлайн-кинотеатре без объяснений. Кроме того, в ноябре прошлого года Раппопорт исключили из совета Санкт-Петербурга по культуре и искусству, а также из некоторых благотворительных проектов.

Лия Ахеджакова в феврале прекратила участие в постановках театра "Современник". Сначала все спектакли с народной артисткой были удалены из афиши. В марте Ахеджакова заявила о своём прощании со сценой. По её словам, артистку "удалили из театра" в соответствии с заявлением, написанным ею самой.

Позднее в СМИ появились публикации о том, что Ахеджакова якобы финансирует ВСУ. Эту информацию запросили на проверку в Генеральной прокуратуре России. Сообщалось, что артистку планируют привлечь к ответственности по обвинениям в государственной измене и дискредитации ВС РФ.

Актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум появилась на экране в нескольких проектах после того, как выступила против спецоперации. В прошлом году были выпущены сериал "Надвое" режиссёра Валерия Тодоровского и фильм "Сестры" Ивана Петухова, в которых она приняла участие.  

Лидер "Ночных снайперов", поэтесса, художница и писательница Диана Арбенина столкнулась с отменой концертов после того, как высказала своё мнение по поводу СВО. Организаторы шоу в городах Пермь, Казань, Пятигорск, Чебоксары, Ульяновск отказались проводить выступления группы. Некоторые объясняли это техническими проблемами, а другие опасались возможных провокаций. Согласно информации СМИ, гастрольный тур "Ночных снайперов" был отменён из-за позиции Арбениной в отношении Крыма и СВО.

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Режиссёр Бортко заявил, что Козловский не должен сниматься в России
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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