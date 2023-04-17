МК: врач Вдовин поставил Алле Пугачёвой в Израиле диагноз "птоз"

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, которая недавно отметила свой 74-й день рождения, стала объектом активных дискуссий в социальных сетях. Последние фотографии, опубликованные певицей, вызвали множество комментариев. Некоторые поклонники выразили мнение, что в Израиле она сделала пластическую операцию, в то время как другие уверены, что Примадонна использовала фотошоп. Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал изменения во внешности Пугачёвой в беседе с "МК".

Современная косметология предлагает множество аппаратных технологий и инъекционных методик, которые позволяют сохранять молодость на долгое время. Специалист предположил, что за границей такие методы не используются так интенсивно, что объясняет внешний вид Пугачёвой.

Он сообщил, что у Примадонны сейчас наблюдается птозирование нижней трети лица (птоз — опущение мягких тканей под действием земного притяжения). В этом случае певице могут помочь инъекционные методики для восстановления плотности кожного лоскута и сокращения, а также аппаратные технологии.

"У Аллы Борисовны также страдает зона под глазами: видна сильная отёчность. Первая причина — грыжи и малярные мешки. Так же отёчность возникает и при наличии других, более серьёзных проблем в организме", — отметил врач.

Он порекомендовал Пугачёвой пройти полное обследование.

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Пугачёва в Израиле