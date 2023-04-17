Михаил Шахназаров: Ксения Собчак за деньги подставила сбежавшую в Израиль Аллу Пугачёву

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров сообщил, что Ксения Собчак подставила певицу Аллу Пугачёву своим поздравлением с днём рождения. Он отметил, что телеведущая ничего не делает бесплатно и этот поступок не исключение.

Шахназаров в новом выпуске YouTube-шоу "Полный абзац" прокомментировал поздравления Собчак адресованное Примадонне. Публицист подчеркнул, что фото для публикации в Сети тоже было не случайным. Он уверен, что журналистка специально назвала Аллу Борисовну "Родиной-Матерью", чтобы "хайпануть".

"Я вот что хочу сказать: так как Ксения Анатольевна ничего не делает бесплатно, даже не поздравляет никого бесплатно, я думаю, что она Пугачёву решила за бабки подставить", — сказал Шахназаров.

Напомним, что Собчак в день рождения Примадонны опубликовала архивное фото из Куршевеля, где за одним столом сидят представители шоу-бизнеса, некоторые из которых, как и Пугачёва сбежали из России после начала СВО на Украине. Об этом сообщает Экономика сегодня.

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Собчак заплатили, чтобы она подставила Пугачёву в её день рождения — Шахназаров