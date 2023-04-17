Общественники требуют отмены концерта Анжелики Варум в Подмосковье

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Активисты общественного движения "Внуки" обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Они просят отмены концерта Анжелики Варум.

Общественное движение "Внуки" добивается от властей Подмосковья запрета на выступление Анжелики Варум на территории региона 29 апреля. Эта просьба связана с позицией исполнительницы по поводу СВО.

"Международное общественное движение "Внуки" считает недопустимым и аморальным позволять Варум М. Ю. и подобным артистам осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ", — как говорится в заявлении, которое цитирует "Абzац".

При этом сама Анжелика Варум пока никак не прокомментировала заявление представителей общественной организации. Также официально её выступление пока не отменялось.

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