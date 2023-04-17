Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фото певицы Валерии в латексном платье с глубоким декольте

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин трогательно поздравил свою жену Валерию с днём рождения. Супруг певицы не стесняется выражать теплые чувства к артистке и показывать подписчикам её пикантные фотографии.

Певица Валерия отмечает 55-летний юбилей и принимает поздравления от коллег и близких людей. Пригожин опубликовал в Сети новые фотографии артистки, где она позирует в коротком латексном платье. Продюсер признался супруги в любви и восхитился её внешностью.

"Дорогая, любимая девочка! С юбилеем тебя, дорогой мой, любимый человек! Моё сердце принадлежит только тебе. Для меня нет прекраснее женщины, чем ты!" — написал Пригожин.

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Пригожин показал фотографии Валерии с откровенной съёмки