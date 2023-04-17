Киркоров сухо поздравил сбежавшую из России Пугачёву

Бывший муж Аллы Пугачёвой Филипп Киркоров сдержанно поздравил её с днём рождения

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров и Алла Пугачёва развелись ещё в начале 2000-х годов, но смогли сохранить дружеские отношения. Однако после начала СВО на Украине между бывшими супругами начались недомолвки.

Киркоров всегда положительно отзывался о Примадонне и мог расхваливать её перед журналистами часами. Но из-за эмиграции артистки в Израиль и антироссийской позиции их общение прекратилось.

Недавно Алла Борисовна отметила день рождения. В Сети многие представители шоу-бизнеса написали ей поздравления и поделились архивными фотографиями. Поп-король не остался в стороне и написал праздничные пожелания, однако был несвойственно скромен в выражениях.

"С днём рождения, Алла!" — написал Киркоров под их совместной фотографией от 1998 года.

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