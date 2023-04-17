Станислав Садальский задался вопросом, как нетерпимый к предателям Олег Газманов поменял своё отношение к Иосифу Пригожину после скандального разговора продюсера с Фархадом Ахмедовым.
Садальский высказался о заявлении Газманова, который сказал, что "вычёркивает из списка" всех предателей, которые клевещут на Россию.
"Интересненько, вычеркнет ли он Пригожина с Валерией. Они же клевещут и на нашего Президента, и Россию, о чём чётко говорит запись разговора с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Садальский назвал картину "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли фейком.
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