Садальский о разрыве Газманова с предателями: они же клевещут на президента и Россию

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский задался вопросом, как нетерпимый к предателям Олег Газманов поменял своё отношение к Иосифу Пригожину после скандального разговора продюсера с Фархадом Ахмедовым.

Садальский высказался о заявлении Газманова, который сказал, что "вычёркивает из списка" всех предателей, которые клевещут на Россию.

"Интересненько, вычеркнет ли он Пригожина с Валерией. Они же клевещут и на нашего Президента, и Россию, о чём чётко говорит запись разговора с экс-сенатором Фархадом Ахмедовым", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее Садальский назвал картину "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли фейком.

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