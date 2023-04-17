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Певец РФ Олег Газманов рассказал, как он помогает ВС в зоне СВО: финансирую и отправляю коптеры

1:04
Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов рассказал о том, что после начала СВО на Украине активно помогает бойцам ВС РФ. Он отметил: никогда не афишировал того, что самостоятельно организовывает гуманитарные поездки в зону боевых действий.

Артист в интервью "Ты не поверишь!" сообщил, что принимает участие в помощи солдатам, которые участвуют в СВО. Газманов поделился: он участвовал в благотворительной акции и передал бойцам гитары с автографами. Также певец неоднократно выступал в госпиталях, где лечатся и проходят реабилитацию пострадавшие граждане.

"Я собираю деньги и отправляю нашим ребятам на фронт прицелы и коптеры. Мы должны помогать им и в этом тоже", — сказал певец.

Газманов подчеркнул, что ему всё равно на критику в свой адрес от сбежавших из России представителей шоу-бизнеса.

"Я их вычеркнул из своего личного списка. Если поливают грязью мою страну, значит, они мои враги", — заключил Газманов.

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Газманов рассказал о своей помощи ВС РФ в зоне СВО на Украине
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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