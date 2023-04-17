Алла Пугачёва опубликовала свою фотографию, которая вызывала бурное обсуждение среди подписчиков Примадонны.
Народная артистка СССР поблагодарила поклонников за поздравления.
"Спасибо всем, кто поздравил меня с днём рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте", — написала Алла Борисовна в своём микроблоге.
Певица сопроводила свой пост снимком, который понравился далеко не всем. Артистку упрекнули в том, что её изображение выглядит неестественным.
"Эта фотография для охватов?";
"Это шутка такая?";
"С фильтром явный перебой";
"Божечки! Не, я всё понимаю, но тут явный перебор и с пластикой, и с фильтрами";
"А кто это? Капец";
"Ужас! Зачем такое уродство?" — выражали своё мнение подписчики маститой исполнительницы.
Другие поклонники певицы не обратили внимание на фото, а лишь осыпали Пугачёву комплиментами.
"Спасибо Вам, Алла Борисовна, за то, что вы есть! Гениальная певица, великая женщина, порядочный человек! Лучшая!";
"Хороший, порядочный и добрый человек, не предавший свою личность", — восхищались певицей фанаты.
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