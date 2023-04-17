Фотография Пугачёвой напугала поклонников: Тут явный перебор

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва опубликовала свою фотографию, которая вызывала бурное обсуждение среди подписчиков Примадонны.

Народная артистка СССР поблагодарила поклонников за поздравления.

"Спасибо всем, кто поздравил меня с днём рождения. Здоровья вам, благополучия, верности своей надежде и мечте", — написала Алла Борисовна в своём микроблоге.

Певица сопроводила свой пост снимком, который понравился далеко не всем. Артистку упрекнули в том, что её изображение выглядит неестественным.

"Эта фотография для охватов?"; "Это шутка такая?"; "С фильтром явный перебой"; "Божечки! Не, я всё понимаю, но тут явный перебор и с пластикой, и с фильтрами"; "А кто это? Капец"; "Ужас! Зачем такое уродство?" — выражали своё мнение подписчики маститой исполнительницы.

Другие поклонники певицы не обратили внимание на фото, а лишь осыпали Пугачёву комплиментами.

"Спасибо Вам, Алла Борисовна, за то, что вы есть! Гениальная певица, великая женщина, порядочный человек! Лучшая!"; "Хороший, порядочный и добрый человек, не предавший свою личность", — восхищались певицей фанаты.

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