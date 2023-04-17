Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Словакия передала обещанные Украине истребители МиГ-29
Уже 48 процентов россиян гордятся своим гражданством, у 13 процентов оно не вызывает чувств
РИА Новости: Молдавии вынесли приговор, политическая система Санду теряет поддержку
SHOT: на границе задержали гражданина России при попытке уйти воевать за ВСУ
Шойгу на встрече с Путиным доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота
Independent: миру угрожает новый опасный вариант коронавируса "артур"
Экс-депутат Рады Кива: к сентябрю Украина прекратит существование из-за сдачи ряда регионов Польше
Боевой кот Черномырдин ведёт наблюдение за дронами ВСУ под Донецком
Полковник США Макгрегор: украинцы знают, что у них не получится победить Россию

Жюри "Маски" не может определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим в 10-ом выпуске шоу

1:02
Шоу-бизнес

Члены жюри шоу "Маска" на телеканале НТВ в очередной раз не смогли определить, кто выступает в образе Скорпиона.

Жюри "Маски" не может определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим в 10-ом выпуске шоу

В 10-ом выпуске Скорпион спел песню МакSим "Знаешь ли ты". Участник отметил, что решил поддержать певицу, которая в 2021 году провела несколько месяцев в реанимации из-за тяжёлых последствий COVID-19.

После выступления жюри принялось рассуждать, кто скрывается под маской.

Регина Тодоренко предположила, что Скорпионом может быть Ляйсан Утяшева. Валерия вновь озвучила версию, что под маской скрывается певица Анна Asti. Коллегу поддержал Филипп Киркоров.

В свою очередь Алексей Воробьёв заявил, что Скорпион — это Сергей Лазарев. Эту кандидатуру поддержал и Тимур Родригез, напомнив, что на одной из вечеринок Лазарев смог без труда повторить тональность Полины Гагариной, которая ему совершенно несвойственна.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Стали известны заболевания, которых нет в международной классификации

Вегетососудистая дистония не является болезнью.

"Москва 24": терапевт Кабаненко проинформировала граждан РФ о заболеваниях, которых на самом деле не существует
РВ: Киев бросил в бой "бронемутантов" в Бахмуте
ВСУ применяют бронемутантов в боях в Бахмуте
ВСУ похвастались американским "Чёрным ястребом" на Украине
Раскрыто число погибших офицеров НАТО и ВСУ после удара "Кинжалом"
Юрий Соломин: Островский — настоящее сокровище русской культуры Анжела Якубовская Своё падение Польша предсказала вековой политикой Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Филипп Киркоров заявил о готовности отправиться в зону СВО в колготках
Стало известно, кто заработает на схватке США с Китаем
Появилась новая уловка для получения взяток от туристов
Появилась новая уловка для получения взяток от туристов
Последние материалы
Уже 48 процентов россиян гордятся своим гражданством, у 13 процентов оно не вызывает чувств
РИА Новости: Молдавии вынесли приговор, политическая система Санду теряет поддержку
SHOT: на границе задержали гражданина России при попытке уйти воевать за ВСУ
Шойгу на встрече с Путиным доложил о внезапной проверке Тихоокеанского флота
Independent: миру угрожает новый опасный вариант коронавируса "артур"
Жюри "Маски" не может определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим в 10-ом выпуске шоу
Экс-депутат Рады Кива: к сентябрю Украина прекратит существование из-за сдачи ряда регионов Польше
Собака подставляет живот для поглаживания: ей приятно, комфортно и это знак покорности
Боевой кот Черномырдин ведёт наблюдение за дронами ВСУ под Донецком
Полковник США Макгрегор: украинцы знают, что у них не получится победить Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников