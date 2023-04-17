Жюри "Маски" не может определить пол Скорпиона, поддержавшего певицу МакSим в 10-ом выпуске шоу

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Члены жюри шоу "Маска" на телеканале НТВ в очередной раз не смогли определить, кто выступает в образе Скорпиона.

В 10-ом выпуске Скорпион спел песню МакSим "Знаешь ли ты". Участник отметил, что решил поддержать певицу, которая в 2021 году провела несколько месяцев в реанимации из-за тяжёлых последствий COVID-19.

После выступления жюри принялось рассуждать, кто скрывается под маской.

Регина Тодоренко предположила, что Скорпионом может быть Ляйсан Утяшева. Валерия вновь озвучила версию, что под маской скрывается певица Анна Asti. Коллегу поддержал Филипп Киркоров.

В свою очередь Алексей Воробьёв заявил, что Скорпион — это Сергей Лазарев. Эту кандидатуру поддержал и Тимур Родригез, напомнив, что на одной из вечеринок Лазарев смог без труда повторить тональность Полины Гагариной, которая ему совершенно несвойственна.

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