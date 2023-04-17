Лайма Вайкуле вспомнила, как сын Ильи Резника попытался оскорбить её в шоу "Акулы пера"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле вспомнила своё участие в передаче "Акулы пера".

Вайкуле призналась, что посещение данного шоу для артистов было настоящей проверкой на прочность.

Певица отметила, что ей было сложно отвечать на вопросы молодых журналистов. Из себя её вывел вопрос сына Ильи Резника.

"Максим тогда хотел меня уколоть и укусить, потому что у нас с его отцом как раз в это время был конфликт. Он спросил, не приподнимают ли меня в глазах публики "Чай вдвоём" и Богдан Титомир. Я ответила, что у него просто плохой вкус. Ничего лучше не нашла", — отметила Вайкуле в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Однако артистка считает "Акулы пера" одной из лучших программ российского телевидения. Её изюминкой, по мнению Лаймы, было то, что журналисты не боялись задавать неудобные вопросы и обличать артистов.

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