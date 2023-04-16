Максим Галкин* опубликовал трогательное видео, на котором Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачёву с днём рождения

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и юморист Максим Галкин* опубликовал в своём личном блоге трогательное видео из семейного архива по случаю дня рождения своей жены.

Напомним, 15 апреля популярная советская и российская певица, народная артистка Советского Союза Алла Пугачёва отметила свой 74-й день рождения. По этому случаю супруг артистки Максим Галкин* решил опубликовать видео из личного архива на своей страничке в соцсети.

Видеоролик представляет собой смонтированные кадры, которые артист снимал на протяжении четырёх лет. На них Гарри и Лиза готовятся к празднику и поздравляют свою маму с днём рождения, вручая поделки и цветы.

Также Галкин* подписал в посте под видео, что в этом году, к сожалению, не смог лично поздравить Аллу, поскольку находится в гастрольном туре.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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