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Комик Азамат Мусагалиев рассказал о конфликте с Масляковым: Сказал, что вы никто и звать вас никак

1:08
Шоу-бизнес

Капитан команды КВН "Камызяки" Азамат Мусагалиев объяснил, почему он не поладил с Александром Масляковым.

Комик Азамат Мусагалиев рассказал о конфликте с Масляковым: Сказал, что вы никто и звать вас никак

Мусагалиев стал гостем шоу рэпера Басты. На передаче его спросили об отношениях с Масляковым, который якобы сделал так, чтобы шоу "Игра" на канале ТНТ закрыли.

Комик рассказал, что Масляков не отвечал ему взаимностью.

"Я с ним дружил, он со мной нет. Я его уважал, он меня нет", — объяснил юморист.

Мусагалиев рассказал, что много лет они делали передачу Маслякову, однако он этого не оценил.

"Нам нужно было кормить семьи и жить дальше. Всё, что не предлагалось, всё отвергалось. Всё подвергалось какому-то ревностному обсуждению. Он сказал, что вы никто и звать вас никак. И всё, что я сделал, это сделал я, а не вы", — поведал историю конфликта с главой КВН комик.

Юморист и его команда в итоге заявили, что пойдут своей дорогой.

Ранее Азамат Мусагалиев рассказал о закрытии трёх проектов на "ТНТ" с его участием.

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КВН Камызяки - 2019 Встреча выпускников Приветствие
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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