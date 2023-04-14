Пользователи Сети раскритиковали Максима Галкина* за угрозы в адрес недоброжелателей

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* иногда вынужден отвечать на критику в социальных сетях со стороны недоброжелателей. В настоящее время он проживает в Израиле вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми, даёт концерты за границей, сохраняя при этом своих преданных поклонников. Однако многие россияне не могут простить ему критику в адрес спецоперации и отъезд из страны.

Недавно в интернете появилась информация о неудачном концерте Галкина*, на котором зрители якобы требовали возврата денег за билеты. Комик отреагировал на это в соцсетях, заявив, что если бы он опровергал всё, что о нём пишут, то ему пришлось бы говорить только об этом. В то же время артист утверждает, что его зрители, близкие и верные подписчики "знают, как на самом деле всё обстоит".

"Те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что всё возвращается", — написал Галкин*.

Это заявление вызвало новую волну критики.

"Вам тоже все возвратится за вашу ложь", — пишет один из комментаторов. "Про вас уже давно никто не говорит", — отреагировал ещё один.

Другие считают, что комика задела критика, иначе бы он ничего не писал.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Затравленный Галкин недобро обратился к россиянам