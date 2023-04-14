Данила Козловский развеял слухи о втором гражданстве и отъезде из России

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Данила Козловский развеял слухи о втором гражданстве, а также заявил что уезжал из России в США, чтобы навестить своего второго ребёнка. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Козловский объяснил, что в Америке у него живёт второй ребёнок, которого он хочет видеть и участвовать в его жизни, как любящий отец.

"То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не даёт основания утверждать, что я "сбежал" из России", — отметил актёр.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Также в обращении сказано, что после начала СВО артист якобы уехал в США.

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