Садальский поддержал Басилашвили, заступившегося за уволенных по политическим мотивам актёров

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал лишение работы актёров, которые имеют свою точку зрения на политические вопросы цитатой из заявления Олега Басилашвили.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" озвучил вопрос о том, кому выгодно сделать так, чтобы российский театр перестал существовать.

"Зачем это делать, с какой целью уничтожаются самые ценные кадры сегодняшнего театрального искусства? Мне говорят, что эти люди имеют свою точку зрения по некоторым политическим вопросам и увольнения связаны с этим", — привёл слова Олега Басилашвили заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Звезда театра и кино напомнил слова Александра Пушкина, который писал, что культура, искусство всегда оппозиционны власти. Задача же власти, по словам классика русской литературы, задержать развитие свободы.

Садальский процитировал Басилашвили, который отметил, что сейчас пытаются "обезглавить всех светочей нашей культуры".

Ранее Олег Басилашвили поддержал Лию Ахеджакову.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Фрагмент интервью Олега Басилашвили